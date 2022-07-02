Kütahya Belediyesi'nden Yeşilçam gecesi

100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Yeşilçam Sinema Gecesinde Sultan filmi gösterimi gerçekleşti.KÜTAHYA (İGFA) - Türk sinemasının önemli yapıtlarından birisi olan ve başrollerinde Türkan Şoray, Bulut Ara, Şener Şen, Adile Naşit’in yer aldığı Sultan filmi, Kütahya Belediyesi 100. Yıl Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında belediye bahçesinde gösterildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gösterimi yapılan filmi Belediye Başkan Yardımcıları Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve Kütahyalı hemşehrileri ile birlikte izledi.

Film başlamadan önce hemşehrilerimize patlamış mısır ve vazoz ikram edildi.

Bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini ifade eden Başkan Işık, katılım sağlayan herkese ve emeği geçenlere teşekkür etti.