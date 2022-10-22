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Kütahya Belediyesi'nden refüj çalışması
GÜNDEM 22.10.2022, 08:30
Daha güvenli ve konforlu ulaşım için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Kütahya Belediyesi, Çamlıca Caddesi’nde orta refüj çalışması başlattı.KÜTAHYA (İGFA) - Şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Kütahya Belediyesi, şehir yaşamından uzaklaşmak, doğa ile iç içe olmak ve hafta sonlarını fırsat bilen hemşehrilerinin öncelikli tercihlerinden biri olan Çamlıca Tabiat Parkı’na giden Çamlıca Caddesi’nde orta refüj çalışmalarına başladı.
Yapılan çalışmayla bir taraftan yol standardı yükselirken bir taraftan da trafik güvenliği artmış olacak. Orta refüj imalatı en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.
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