Kütahya Belediyesi'nden Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2019'dan beri 11 Kasım'da ağaç varlığını çoğaltmak için düzenlenen fidan dikme etkinlikleri, bu yıl 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları’nı kurmak için “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” sloganıyla düzenlendi. Şehrimizde de Çalca Mahallesi’nde oluşturulan alanda düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, adına hazırlanan fidanı toprakla buluşturdu.

Binlerce fidanın dikildiği etkinlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımızla da bir araya gelen Başkanımız Işık, öğrencilere Kütahya Belediyemizin armağanı olan kırtasiye setlerini takdim etti.