Kütahya Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

Kütahya’da vatandaşlar yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.

KÜTAHYA (İGFA) - İhtiyaç listesinin sürekli güncellenerek genel ihtiyaçlar öncelikli tutularak hazırlanan koliler, yardımseverlerin ve gönüllü vatandaşlarla personelimizin koordineli çalışmasıyla özenle hazırlanarak paketleniyor.

Malzemeler, ihtiyaç duyulan illere doğru yola çıkmak üzere kamyon ve tırlara yüklenerek bölgeye gönderiliyor.

Battaniye, elektrikli soba, gıda, mama, çocuk bezi, yastık, yatak, yorgan, kuru gıda, konserve, su gibi öncelik listesine sahip koliler özenle hazırlanıyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılacak tüm yardımlarla ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 274 999 19 43 veya 153 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.

Kütahya Belediyesi, öncelikli ihtiyaçları hazırlayarak bölgeye ulaştırmaya devam edecek.