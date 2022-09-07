Kütahya Belediyesi'nden 'çim' mesaisi

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.KÜTAHYA (İGFA)- Daha temiz bir Kütahya için çalışmalarını sürdüren Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atakent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda çim biçme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalarına, yapılan program dahilinde şehrin farklı noktalarında devam edecek.