Kütahya Belediyesi'nde davul zurna eşliğinde zam teşekkürü

Kütahya Belediyesi'nde çalışanlar yapılan zamla en düşük maaşın 30 bin 29 Türk Lirası'na yükselmesini sevinçle karşıladı.KÜTAHYA (İGFA) -Davul zurna eşliğinde karşılanan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel hizmetlerle daha güzel günlerde Allah’ın izniyle çok daha güzel işleri birlikte yapacağız” dedi.

Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi arasında imzalanan ek protokolle Kütahya Belediyesi'ndeki çalışanların en düşük maaşı 30 bin 29 Türk Lirası'na yükseltildi.

Tüm çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ederek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hayırlı bir iş için bir araya geldik. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu gece sabaha kadar hiç uyumadım, hesap yaptım. Çünkü bu iş öyle önemli bir işti ki arkadaşlarım birkaç gün çalıştılar ama öyle bir iş yapmalıydık ki belediyemizin zor günlerinde hizmette sınır tanımayan, gece gündüz alın teri dökerek çalışan kardeşlerimiz memnun olsunlar. Çünkü bizim bir sözümüz vardı. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Kütahya’mızın tüm problemlerini masaya yatırıp vatandaşlarımızın karşısına çıktığımızda beş hedef belirlemiştik. Birinci hedefimiz sosyal barışı sağlamaktı hatırlarsanız. Çünkü o günlerde gerek 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin etkisiyle gerekse belediye çalışanlarımızın çöp toplama dahil olmak üzere yaşadığı sıkıntılardan dolayı belediyede ve Kütahya’da huzur yoktu, yanı başındaki insana selam vermekte insanlar tereddüt ediyordu. Ben bunu sahada çok gördüm. Dedim ki bu şehrin birinci problemi kurumlarla vatandaşı barıştırmak, sosyal barışı sağlamak dedik. Şükürler olsun çok zor bir beş yıla rağmen, özellikle ilk iki yıldaki pandemi süreci, arkasından Rusya-Ukrayna Savaşının dünya piyasalarına olumsuz etkileri, ardından deprem felaketi ve hala devam eden savaşlar ve krizler Kütahya’mızı çok yormadı” diye konuştu.

“ÇOK DAHA GÜZEL İŞLERİ BİRLİKTE YAPACAĞIZ”

14 Şubat’ı özellikle seçtiklerini belirten Başkanımız Işık, “Belediyesi mutlu olan bir il, vatandaşıyla ve çalışanıyla barışan dünyaya örnek olan bir ildir. Biz bunu hedefledik, bunun için 2020 yılında başlattığımız ilk toplu sözleşmeyle beraber her geçen gün hak ettiğinizi vermeye çalıştık. Aralık ayında alışveriş kartlarına destek olduk, baktık ki şartlar biraz daha vermemizi gerektiriyor, verdik. İnşallah haziran ayında yapacağımız yeni toplu sözleşmede yine verebileceğimiz en iyiyi vereceğiz ve Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz. Ailelerinizle birlikte, çocuklarınızla, tüm sevdiklerinizle helali hoş olsun, güle güle harcayın. Siz çalışmaya devam edin, biz de size babalık yapmaya devam edelim. Tahsilat büromuzdaki çalışandan sahadaki işçimize kadar belediyemizin her çalışanı çok kıymetli. Onlar görevini yaptı ki bugün bu mutlu günü birlikte paylaşıyoruz. Özellikle bugünü seçtik. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde belediyemizin tüm çalışanları başkanımızın sevgilisidir anlayışıyla bugünü seçtik. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Daha güzel hizmetlerle daha güzel günlerde Allah’ın izniyle çok daha güzel işleri birlikte yapacağız. Allah’a emanet olun” dedi.