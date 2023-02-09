Kütahya Belediyesi müsteciri otelden ücretsiz barınma desteği

Yaşanan deprem felaketi sonrasında vatandaşların destekleri her alanda artarak devam ediyor. Kütahya Belediyesi'nin müsteciri olan Ilıca Harlek Otel, bu konuda bir ay süre ile depremzedelere kapılarını ücretsiz açacağını duyururken, belediye de işletmeciden bir ay kira almayacak.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yardım elini uzatan herkese teşekkür ederek, bu duyarlı davranışın diğer işletmelere örnek olmasını istedi.

Deprem anından itibaren yaptıkları yardımlarla depremzedelerin yanında olan Kütahyalı vatandaşların yardımlarına aralıksız devam ediyor.

Son olarak Kütahya Belediyesi’nin müsteciri olan Ilıca Harlek Otel, depremzedelere ücretsiz barınma imkânı sağladıklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte deprem bölgesine gönderdiğimiz araçlarla şehrimize dönüş yapan ya da kendi imkanları ile Kütahya’ya gelip kalacak yerim yok diyen vatandaşlarımıza bir yardım elini de belediyemizin müsteciri olarak işletmesini yaptığı Ilıca Harlek Otel işletmecimizden geldi. Öncelikle bu sağduyulu ve duyarlı davranışı için işletme sahibimize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 250 yatak kapasiteli Ilıca Harlek Otel bir ay boyunca 10 Şubat'tan 10 Mart'a kadar depremzedelerimizin hizmetine ücretsiz olarak tahsis edilecek. Belediyemizde bu süre içinde işletmecimizden aldığı kira bedelini de encümen kararı ile almama yönünde bir tasarrufu ortaya koyacak. Bu güzel davranış için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Işık, bu örnek davranış diğer konaklama tesisi işletmecilerini de harekete geçirmesini diledi.