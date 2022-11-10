Kütahya Belediye Başkanı UCLG-MEWA toplantısında

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Mali Yönetim Komitesi Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı ve UCLG-MEWA Saymanı Prof. Dr. Alim Işık Başkanlığında; Genel Sekreter Mehmet Duman ve diğer üyelerin katılımıyla yapıldı.KÜTAHYA (İGFA) - 2022 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen UCLG-MEWA kongresinde UCLG -MEWA Yönetimi Saymanlığına seçilen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık başkanlığında UCLG-MEWA Mali Yönetim Komitesi Toplantısı yapıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda, mali konular hakkında gündem maddeleri, Başkan Işık, Genel Sekreter Mehmet Duman ve üyelerin katılımıyla görüşüldü.

UCLG’nin dünya belediyelerine sağladığı desteklere değinen Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak UCLG-MEWA’nın bir paydaşı olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Toplantıya katılım sağlayan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve üyelere teşekkür eden Başkan Işık, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.