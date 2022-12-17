Kütahya Ağaçköy'de sona doğru

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ağaçköy Mahallesi’nde yapımı devam eden hizmet binasındaki çalışmaları yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın her noktasındaki mahallelerde yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi'nin, Ağaçköy Mahallesi’nde yapımına başladığı Hizmet Binası inşaatında sona gelindi. İçerisinde gasilhane, tuvalet, mahalle odası ve diğer sosyal donatı alanlarının yer alacağı Hizmet Binasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, binadaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını söyledi.

Hizmet Binasındaki çalışmalarla ilgili Ağaçköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Işık’tan bilgi alan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların süreceğini ifade etti.