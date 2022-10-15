Kütahya Ağaçköy'de atık su çalışması

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Ağaçköy Mahallesi’nde atık su terfi hattı çalışmalarına başladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın tüm mahallelerindeki altyapıların yüzde 80’ini yenileyen Kütahya Belediyesi, daha yaşanabilir bir Kütahya için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Ağaçköy Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan atık su terfi hattı imalatına başlayan ekipler, çalışmalarında büyük aşama kaydetti. Toplamda 2 bin 700 metre uzunluğundaki alanda çalışan ekipler, 110’luk polietilen boru kullandı.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, programa alınan bölgelerdeki ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalarına devam edecek.