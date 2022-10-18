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Kuşçu Marina'ya 12 milyon fidan

GÜNDEM 18.10.2022, 11:45
Kuşçu Marina'ya 12 milyon fidan

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin denizi olarak bilinen Kocasinan Kuşçu Marina bölgesinin yeşillendirilmesi adına Kayseri Valiliği’nin başlattığı, 12 milyon fidan dikimini kapsayan ve çalışmaların bir aydır yoğun şekilde devam ettiği “Kuşçu Ağaçlandırma ve Fidan Dikimi” projesinin çalışmalarını yerinde inceleyerek Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’dan bilgiler aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Proje tamamlandığında Kuşçu Marina’nın Kayseri için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilk olarak bölgenin fidan dikimine elverişli hale getirilebilmesi adına arazi çalışmalarının yapıldığını, yaklaşık bir aydan fazla süredir devam eden çalışmalar sonucu bugün itibariyle 1587 çukur kazılıp, kazılan çukurlara daha verimli orman toprağı ilave edildiğini ve 26 Ekim itibariyle ilk fidanın toprağa konulacağını belirtti.

Proje hakkına bilgiler veren Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise Vali Çiçek’in talimatları doğrultusunda Anadolu tarihinde gerçekleştirilecek olan en kapsamlı ağaçlandırma faaliyetinin bu bölgedeki ilk etabında bu sene itibariyle 142 hektar alana 136 bin fidan, 3 yıl içerisinde toplam 8 bin hektar alana 12 milyon fidan dikileceğini vurgulayarak, toprak işlemesinin süratle devam ettiğini ve 26 Ekim itibariyle ilk etap fidan dikimine start verileceğini söyledi.  

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