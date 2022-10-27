Kuşçu marina bölgesine 12 milyon fidan

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’nin denizi olarak bilinen Kocasinan Kuşçu Marina bölgesinde Kayseri Valiliği tarafından başlatılan ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık bir aylık yoğun bir çalışmanın yapılarak hazır hale getirildiği bölgede gerçekleştirilen 12 fidan dikim etkinliğine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, il ve ilçe protokolü ile gönüllü gençler ve öğrenciler katıldı..

Vali Gökmen Çiçek programda yapmış olduğu konuşmada, “Bu bölgenin daha önceden ağaçlandırılamamasının nedeni kayalık bir bölge olması. Orman Bölge Müdürlüğümüzün elemanları burayı tek tek kazıdılar, kayaları çıkardılar ve bu bölgeye uzak bir bölgeden toprak getirdiler ve hazır hale getirdiler. Her bir ağaç için çok özel bir çalışma yaparak bu alanı bu hale getirdiler. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanım, Kocasinan Kaymakamım, Kocasinan Belediye Başkanım 12 milyon ağaç dikmek için söz veriyoruz. Artık burası bozkır, burada ağaç yetişmiyor denmeyecek. Bundan önce çok yapıldı ama gerçekten çok zorlu bir yer, gerçekten ağaçları korumak kolay değil. Ama sizlerin desteği ile inşallah başaracağız.” dedi

Yeşile verdiği değer dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür eden Çiçek, “Gerçekten parkları peyzajla, ağaçla donattığını gördüm. Kendisini tebrik ediyorum. Yine Kocasinan Belediye başkanımızın buradaki azmi, buradaki ısrarı ve duruşu için kendisine teşekkür ediyorum. Bizler kamu görevlileri olarak, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve ilçe kaymakamlarımız, bu şehir için birlik ve beraberlik içerisinde canla başla çalışacağız. Buna mecburuz hatta mahkumuz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Son olarak, programa gönüllü olarak katılan gençlere ve katılımcılara seslenen Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri farklı bir şehir, bazı şehirler vardır bunlar medeniyetin merkezleridir. Kayseri birçok dirilişimize, yıkılışımıza, üzüntümüze sonra tekrar dirilişimize şahit olmuştur. Bu Erciyes milletimizin kaderinde o kadar çok şey görmüştür ki, burası Alaeddin Keykubat’ın şehri, burası Mimarsinan’ın şehri, burası şehitler diyarı. Moğollar Anadolu’yu baştan başa kılıçtan geçirirken, direnen mücadele eden şehrini vermeyen büyük bir şehir. Hani diyor ya şair, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Arkadaşlar bu şehre hizmet etmek gerçekten büyük bir onur, büyük bir şeref. O yüzden lütfen bu şehre hizmet etmenin büyük bir onur, büyük bir şeref olduğunu bilin. Kayserililer, doğudan batıya, batıdan kuzeye bütün bu memleketin insanları tarafından sevilen insanlardır, o yüzden şehrinizin kıymetini bilin.” dedi

Proje tamamlandığında Vali Gökmen Çiçek’in talimatları doğrultusunda Anadolu tarihinde gerçekleştirilecek olan en kapsamlı ağaçlandırma faaliyetinin bu bölgedeki ilk etabında, bu sene itibariyle 142 hektar alana 136 bin fidan, 3 yıl içerisinde de toplam 8 bin hektar alana 12 milyon fidan dikilecek.