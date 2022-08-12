Kuşadası Belediyesi'nde Ahmet Balsak'a son görev!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kuşadası İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Ahmet Balsak (37) son yolculuğuna uğurlandı.D. Temel YURDAER / Hüraydın Gazetesi (AYDIN İGFA) – Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Ahmet Balsak için cenaze töreni düzenledi.

Törende konuşan Başkan Ömer Günel, tarifsiz bir acı içerisinde olduklarını belirterek, küçücük bir tartışmanın insan hayatına nasıl mal olabileceğinin çok kötü bir örneğini yaşadıklarını, Ahmet’i hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

“Çocuklar bir babayı, kardeşler bir kardeş, anne ve baba da bir evladı kaybetti” diyen Başkan Günel, “Çocukları ve eşi bizlere emanet. Bir an olsun yanlarından ayrılmayacağız. Değerli mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, eşine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyu” dedi.