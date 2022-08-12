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Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü öldürüldü

GÜNDEM 12.08.2022, 12:14
Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü öldürüldü

Aydın’da Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak bıçaklanarak öldürüldü.Bülent ESER / Hüraydın Gazetesi (AYDIN İGFA) - Kuşadası Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, nedeni bilinmeyen bir tartışma sonucu komşusu tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kadınlar Denizi Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olaya göre, Balsak site içerisindeki komşuları ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, Balsak'a bıçakla saldırdı.

Boğazından yaralanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Balsak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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