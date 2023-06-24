Kuruçeşme Yaşam Merkezi girişimci kadınlara tanıtıldı

Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kuruçeşme Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunarak tesisi tanıttıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaların tamamlandığı Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile buluştu.

BAŞKAN HÜRRİYET BİLGİ VERDİ

Başkan Hürriyet ve Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kuruçeşme Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy’un da yer aldığı programda Kuruçeşme Yaşam Merkezinde incelemelerde bulundu. Hürriyet ve Solakoğlu, dernek çalışmalarının yapılabileceği alanlar hakkında dernek başkanı Aynur Dedeoğlu ve dernek yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu, merkezi çok beğendiklerini vurgulayarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Başkan Hürriyet de Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nin bölge sakinleri tarafından gelen taleplere göre işleyişinin netleşeceğini ifade ederek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.