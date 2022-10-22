Kuruçeşme Tramvayı'nda 72 kirişin montajı tamamlandı

Kocaeli'nde Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı projesinde köprü ayakları üzerine şuana kadar 72 adet kiriş yerleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Yeni yol ve yol genişletme çalışmaları, köprü ve kavşak düzenlemelerinin yanı sıra raylı sistem yatırımlarına da ağırlık veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve kesintisiz ulaşımı Kuruçeşme bölgesine uzatacak yeni hat çalışmalarında hız kesmiyor. Bu bağlamda İzmit ilçe merkezinden Kuruçeşme bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak olan Kuruçeşme Tramvay Hattı projesinde şuan yoğun bir şekilde çelik kiriş montajı yapılıyor. Buna göre D-100 üzerine inşa edilen 332 metre uzunluğundaki köprünün ayaklarına toplamda 250 adet çelik kiriş yerleştirilecek.

Proje kapsamında Akçaray Tramvayı, 9 ayaklı köprü ile Plajyolu’ndan Kuruçeşme tarafına geçiş sağlayacak. Aylardır yoğun bir tempo ile çalışma ortaya koyan Büyükşehir ekipleri, sahaya getirilen 109 adet kirişten 72 adetini birleştirerek ayaklar üzerine yerleştirdi. Kısım kısım sahaya getirilen çelik kirişlerin montajı düzenli aralıklarla gerçekleştiriliyor.

ZEMİN DÜZELTME VE KALDIRIM İMALATLARI

İş dahilinde kiriş montajının yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk kademe asfaltı atılan yan yollarda bordür ve kaldırımı imalatlarını yapıyor. Eski ışıkların bulunduğu alanda kavşak düzenleme çalışması yapan ekipler, tramvayın köprüden iniş yapacağı zeminde, zemin güçlendirme ve beton atılması öncesindeki çalışmaları yapıyor.

YERLİ ÜRETİM RAYLAR SAHAYA GELDİ

Proje kapsamında ilgili firmadan alınan yaklaşık 190 ton yerli üretim raylar sahaya getirilmeye başlandı. İş dahilinde ray montajına başlanacak. Karabük’te bulunan makas firmasından tedarik edilecek olan yerli üretim makasın ve çelik tramvay köprüsü yaklaşımlarında bulunan genleşme contalarının projelendirme çalışmaları devam ediyor.

AKÇARAY TRAMVAY HATTI UZAYACAK

Kocaelililerin vazgeçilmez ulaşım araçlarından biri haline gelen tramvay, yeni hattıyla 10 bin 212 metrelik çift hatta ulaşacak. 3 kilometre tek hatlı depo sahasıyla birlikte tramvayın tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye, Kuruçeşme istasyonuyla durak sayısı da 16’ya çıkacak. Vatandaşların hayatına kolaylık ve konfor katacak proje ile İzmit merkezi, Sekapark ve otogara erişim daha hızlı olacak.