Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda çelik kirişler montaja hazırlanıyor

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı projesinde geçişi sağlayacak kirişler montaja hazırlanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Ulaşımda pek çok büyük projeyi hayata geçirerek vatandaşların hayatını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi’nde de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı projesinde geçişi sağlayacak çelik kirişler montaja hazırlanıyor. Yerde birleştirilen çelik kirişler kademe kademe ayakların üzerine yerleştirilecek.

Kuruçeşme’ye kadar uzanacak Akçaray tramvay hattında geçişi sağlayacak 332 metre uzunluğundaki köprünün ayakları arasındaki bağlantıyı 250 adet 12 metre uzunluğundaki çelik kirişler sağlayacak.

Proje dahilinde 290 m uzunluğunda 9 ayaklı ve 8 açıklıklı köprünün tüm ayak imalatları tamamlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an çelik kirişlerin yerdeki montajını yapıyor. Montajı yapılan bu kirişler, köprü ayaklarının üzerine yerleştirilecek. Ayrıca Büyükşehir ekipleri proje kapsamında yan yolların, yol kazı ile PMT serimi gerçekleştiriyor. Kısa süre sonra yan yolların ilk kademe asfalt serimi yapılacak.

2 YENİ YAYA ÜST GEÇİDİ YAPILDI

Proje kapsamında Kuruçeşme girişteki özel hastane ve İzmit Lisesi önüne inşa edilen iki yeni modern yaya üst geçidi tamamlanarak hizmete sunuldu. Özel hastane önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 59 metre, İzmit Lisesi önüne inşa edilen yaya üstgeçidi 52 metre uzunluğuna sahip bulunuyor.