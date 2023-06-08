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Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de
GÜNDEM 08.06.2023, 10:06
Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da 3. tur oylamada 321 oyla yeni TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir" ifadesi yer aldı.
Öte yandan seçimler ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş‘u makamında kabul etti.
Kabule ilişkin fotoğrafı İletişim Başkanlığı paylaştı.
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