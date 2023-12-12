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Kurtulmuş'tan hakem Meler'e saldırıya kınama
GÜNDEM 12.12.2023, 17:57
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınadı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına şiddetle kınadığını ifade etti. Kurtulmuş, "Böyle bir saygısızlık olmaz. Spor sahasında böyle bir saldırının olması asla kabul edilemez" dedi.
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