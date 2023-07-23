Kurtulmuş Erzurum'da 104. yıl kutlama törenlerinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongre Binası'nda düzenlenen Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni'nde, Türk milletinin çok şerefli ve çok güçlü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı kutlama törenlerinde konuştu.

Erzurum Kongresi'nin, Türkiye'nin yakın tarihi bakımından dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, "İşgale uğramış, ordusu dağılmış, topu, tüfeği değil, kazması, küreği dahi kalmamış bir millet 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktı ve yeniden özgürlük, istiklal ve istikbal mücadelesini verdiği o günlerin tarihi dönüm noktalarından birisi Erzurum Kongresi'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza ve Amasya tamimlerinden sonra gerçekleştirdiği Erzurum Kongresi, aynı zamanda yeni dönemin başlangıcı, o acılardan kurtuluşun ve istiklal mücadelesi vermenin en önemli dönüm noktalarından birisiydi." dedi.

Erzurum Kongresi ruhunun asla unutulmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, Misak-ı Milli'nin vazgeçilmez bir vatan sınırı olduğu ilanının bu kongrede yapıldığına işaret etti.

Misak-ı Milli'nin önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Anadolu topraklarındaki ülke varlığının, varlığımızın en önemli hususiyetlerinden birisi, en son yaklaşık 5 milyon kilometrekare olan Osmanlı cihan devletinin 20 sene içerisinde paramparça edilerek, bölük pörçük parçalanmasından sonra işte Erzurum Kongresi'ndeki ruh, Misakımilli sınırlarını yeniden belirleyen ve bu sınırlar üzerinde ayağa kalkmamızı sağlayan bir ruhtur." diye konuştu.