Kurgusal duruşmada şampiyon Batman oldu

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Stajyer Avukatlar Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması Finali, 16-17 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Haziran ayında 60 baronun katılımıyla gerçekleştirilen bölge elemelerinde birinciliği alan takımların yarıştığı final programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Av. Sibel Suiçmez’in konuşmalarıyla başladı. Açış konuşmalarının ardından kura çekildi ve yarışmaya geçildi.

Stajyer takımların savunma ve iddia makamlarında yer aldığı yarışmada değerlendirmeyi ise yargıç masasında oturan Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Serdar Kütahya, Emekli Ceza Hakimi Mustafa Bağarkası, Doç. Dr. Devrim Aydın ve Avukat Şeref Dede’den oluşan jüri yaptı.

Açılışa, finalde yarışan stajyer takımların üye oldukları baroların başkanları olarak Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Trabzon Barosu Başkanı Av. Duygu Keleş Aydın, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt, Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses ile Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız da katıldı.

İKİ GÜN SÜREN FİNAL HEYECANI

Trabzon Barosu, Kocaeli Barosu, Muğla Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Eskişehir Barosu, Kars Barosu ve Batman Barosu stajyerleri arasında iki gün süren yarışma sonucunda şampiyon BATMAN BAROSU oldu. İkinciliği KOCAELİ BAROSU stajyerleri alırken, KAHRAMANMARAŞ BAROSU stajyerleri üçüncü, ESKİŞEHİR BAROSU stajyerleri de dördüncü oldu.