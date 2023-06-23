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Küresel iklim değişikliği Bursa'da da tarımı vurdu!

GÜNDEM 23.06.2023, 11:33
Küresel iklim değişikliği Bursa'da da tarımı vurdu!

Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani şiddetli yağışların tarım arazilerine birtakım zararlar verdiğini söyledi. Başkan Çakmak, bu zararın yansımasını ise “Hem verimi olumsuz etkileyecek hem de çiftçinin maliyeti anlamında olumsuz yansımaları olacak.” diyerek ifade etti.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK - Onur POLAT / Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Son zamanlarda hem Türkiye’de hem de dünyada küresel iklim değişikliğinin etkisiyle oluşan şiddetli ani yağışlar can ve mal kayıplarının yaşanmasına sebep olurken diğer yandan da tarım arazilerine birtakım zararlar veriyor.

Bursa’da da tarım arazilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyen Bursa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, “Bütün bunların sonucuna baktığımız zaman, korkarım ki yaz döneminde beklediğimiz ucuz gıdaya erişme şansımız biraz zor gibi olacak.” dedi.

Kuraklıkla geçen bir kış mevsimin ardından bahar ayında gelen yağışların sevindirdiğini fakat tarım arazilerinin bundan olumsuz etkilendiğini belirten Bursa Ziraat Mühendisleri Odası  Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, “İklim değişikliği sürekli bizi tehdit eder duruma geldi. Buna paralel olarak da her yıl ya kuraklıktan ya aşırı yağışlardan ya da farklı felaketlerden söz eder hale geldik. Bu yıl da kurak geçen bir kışın ardından gelen bahar yağışlarının uzun ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bir yandan bizi sevindirdi, bir yandan da korkutmaya başladı. Hem içme suyu ihtiyacımızı karşılayan hem de tarımsal anlamda sulama amaçlı kullanılan barajlarımız doldu. Her şey güzel gidecek derken yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesiyle beraber süreklilik arz etmesi tarımsal ürünlere zarara neden oldu. Bu zarar ise özellikle ekili ürünlerde hastalık, zararlı etmenlerin yaygınlaşması ve verimi olumsuz etkilemesi şeklinde olarak önümüzdeki günlerde de bunun yansımalarını göreceğiz.” diye konuştu.

“ÇİLEKTE CİDDİ ANLAMDA BOZULMALAR, KİRAZDA ÇATLAMALAR OLDU”

Aşırı yağışlar dolayısıyla yazlık ekimler için tarlaya girilemediğini söyleyen Başkan Çakmak, “Ekimler bazı yerlerde yapılamadı ya da çok geç yapıldı. Bazı yerlerde de ürünler aşırı yağışlar nedeniyle bozuldu. Bütün bunlar hem verimi olumsuz etkileyecek hem de çiftçinin maliyeti anlamında olumsuz yansımaları olacak. Tabii ki bu da özellikle sebze ve meyvede döllenme sorununa neden oldu. Özellikle çilekte ciddi anlamda bozulmalara neden oldu. Bunun yanı sıra kirazda çatlamalar oldu. Bütün bunların sonucuna baktığımız zaman, korkarım ki yaz döneminde beklediğimiz ucuz gıdaya erişme şansımız biraz zor gibi olacak.” dedi.

“ÇİFTÇİNİN ZARARINI TELAFİ EDECEK FON OLUŞTURULMALI”

Çiftçinin zararını telafi edecek fonların oluşturulması gerektiğinin altını çizen Bursa Ziraat Mühendisleri Odası  Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, “Bu tip durumlarda zarar gören çiftçinin tarımdan uzaklaşmaması için bu zararı telafi edecek fonlardan karşılanacak bir sistemin entegre edilmesi lazım. Tarım sigortası var ama tamamen çiftinin kendi gelirine karşı belirli bir bedel karşılığında yapılan sigorta. Çiftçi zaten yeterli gelir elde edemediği için bir de bu sigortaya verecek bedeli bulamadığından çoğunlukla yapamıyor.” diye ifade etti.

Devletin un sanayisine verdiği desteğin kaldırılması ile ilgili de açıklamada bulunan Bursa Ziraat Mühendisleri Odası  Başkanı Dr. Fevzi Çakmak, “Desteğin kaldırılması ile beraber önümüzdeki günlerde ve yıllarda ekmek fiyatının bize zam olarak yansıyacağı kaçınılmaz.  Devletin yeniden undaki desteğine devam etmesi gerekiyor ki evimize giden ekmeğimizi de bulamaz hale gelmeyelim.” dedi.

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