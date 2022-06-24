Küresel havacılık sektörü ICAO'da buluşacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumu'nda havacılık sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında küresel havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin İstanbulda bir araya geleceği açıklandı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumunun açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun katılımıyla yapılacağı ifade edilen açıklamada, sempozyumda 9 farklı oturumda 60ı aşkın üst düzey katılımcının konuşma yapacağına vurgu yapıldı.
140 ülkeden yaklaşık bin katılımcının başvuru yaptığı sempozyumda, küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle ele alınacağı belirtilen açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, 10a yakın Bakan, Büyükelçiler, ICAO Bölge Direktörleri, Uluslararası Havacılık Kuruşlarının EASA, Eurocontrol, IATA, ACI Genel Müdür ve Başkanları, 40dan fazla ülkenin Genel Müdürü ile çok sayıda üst sektör yöneticileri ile birlikte, akademik kurumların temsilcilerinin katılımı beklendiği kaydedildi.
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