Küresel havacılık sektörü ICAO'da buluşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumu'nda havacılık sektörünün tüm yönleriyle ele alınacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında küresel havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin İstanbulda bir araya geleceği açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumunun açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun katılımıyla yapılacağı ifade edilen açıklamada, sempozyumda 9 farklı oturumda 60ı aşkın üst düzey katılımcının konuşma yapacağına vurgu yapıldı.

140 ülkeden yaklaşık bin katılımcının başvuru yaptığı sempozyumda, küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle ele alınacağı belirtilen açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, 10a yakın Bakan, Büyükelçiler, ICAO Bölge Direktörleri, Uluslararası Havacılık Kuruşlarının EASA, Eurocontrol, IATA, ACI Genel Müdür ve Başkanları, 40dan fazla ülkenin Genel Müdürü ile çok sayıda üst sektör yöneticileri ile birlikte, akademik kurumların temsilcilerinin katılımı beklendiği kaydedildi.