Kurban sonrası 'C vitamini' uyarısı

Kurban Bayramı sonrasında değişen besin alışkanlıkları ile ilgili İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, açıklamalar yaparken, C vitaminin önemine dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - Kurban Bayramı'nda şeker ve şekerli besin tüketiminin yanı sıra, et tüketiminin de arttığına dikkat çeken İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, "Özellikle şişmanlık, yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve şeker hastalığı olan kişilerin beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Etler sindirimi zor olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Bu nedenle özellikle mide-bağırsak hastalığı olan kişiler kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmelidir. Yağda kızartmalardan uzak durulmalıdır" dedi.

Yağlı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriği daha yüksek olduğu için; kalp-damar hastalığı, diyabet (şeker hastalığı) ve yüksek tansiyonu olan kişilerin, Kurban Bayramı’nda yağsız veya az yağlı etleri tercih etmelerini, kısıtlı miktarlarda tüketmeli ve aşırıya kaçmamalarını öneren Fidan, "Et tüketiminin yanı sıra bayram ziyaretinde yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uyulmalı, besin çeşitliliği sağlanmalı, tatlı tüketiminde şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Az ve sık beslenmeli ara öğün yapmaya dikkat edilmelidir. Öğünlerde et tüketiliyorsa yanına mutlaka C vitamininden zengin salataya da yer verilerek demir emilimi desteklenmeli" diye konuştu.