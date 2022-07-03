Kurban Bayramı'nda köprüler ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) – 9 günlük Kurban Bayramı tatili, yerli turizmi hareketlendirdi. Tatil programı yapan vatandaşlara bir müjde de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’dan geldi. Bakan Karaismailoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, bayram tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler 4 gün süreyle ücretsiz olacağını söyledi.