Kur’an kursiyeri çocuklardan Başkan Hürriyet’e büyük sevgi

Kocaeli'nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilova Karaağaç Camii’nde cami cemaati, mahalle sakinleri ve yaz Kur’an kursuna giden çocuklarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, camileri ziyaret ederek vatandaş fikir alışverişinde bulunmaya ve talepleri dinlemeye devam ediyor. Başkan Hürriyet Cuma Namazı öncesi Yeşilova Karaağaç Camii Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Demiray ile Başkan Yardımcısı İbrahim Gündaş’ın ev sahipliğinde cami cemaati ve bölge sakinleriyle buluştu.

TALEPLERİ DİNLEDİ

Başkan Hürriyet, belediye başkan yardımcıları ve koordinatörlerle birlikte vatandaşların taleplerine kulak verdi. Karaağaç Camii’nde yaz Kur’an kursuna giden çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Hürriyet’e, çocuklar büyük sevgi gösterdi.