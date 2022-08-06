Kur'an eğitimi alan çocuklara dondurma

Bolu'ya bağlı Düzce Merkez Körpeşler Mahallesi Muhtarı Ahsen Çalışkan örnek bir davranış sergiledi.Sefer DEMİR/HABERÖZEL TV (BOLU İGFA)

Düzce Merkez Körpeşler Mahallesi Muhtarı Ahsen Çalışkan örnek bir sosyal projeye imza attı. Merkez’e bağlı Körpeşler Mahalle Muhtarı Ahsen Çalışkan, Mahallesinde bulunan camilerde ve kuran kurslarında yaz kurslarına katılan öğrencilere dondurma ikram etti.

Körpeşler Mahallesi Muhtarı Çalışkan, "Birlik beraberliğimizi geliştirmek, camilerimizi çocuklara sevdirmek maksadıyla mahallemizde bulunan cami ve kuran kurslarında, her gün birinde olmak üzere, tamamında eğitim gören öğrencilerimize dondurma ikram ettik. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Mahalle muhtarlığı olarak sosyal faaliyetlerimize devam edeceğiz" dedi. Çocuklar kurs çıkışında ve dondurmacıda kendilerine ikram edilen dondurmaları alarak sevinç yaşadı.