KUMSMALL hayatlara dokunuyor

KUMSMALL, etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. KUMSMALL ziyaretçileri için 1 ay boyunca Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KUMSMALL AVM, misafirlerine sadece huzurlu bir alışveriş imkanı sağlamakla kalmıyor, onları sosyal ve kültürel etkinliklerle de buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında bu kez AVM içerisinde 1 ay süresince hizmet verecek olan Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı. Ziyaretçiler, AVM’nin açık olduğu 10.00-22.00 saatleri arasında Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı’nı görme ve gezme şansı bulacak. Kitap ve Hediyelik Eşya Fuarı 8 Ocak 2023 Pazar gününe kadar açık kalacak.

ALIŞVERİŞİN MERKEZİ

Başta mobilya olmak üzere, moda, yemek ve eğlence alıșverișini bir arada bulunduran KUMSMALL, 1.500.000 m2 açık, 900.000 m2 kapalı alanda kurulu Avrupa’nın en büyük karma AVM projesidir. Yaklaşık 300 adet mağaza ve 6000 araçlık otoparkıyla hizmet veren KUMSMALL, sadece Kayseri’den değil, ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi ağırlamaktadır.