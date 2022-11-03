Kültürel zenginlikler Bursa'dan dünyaya yayılıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde ikincisi Bursa’da düzenlenen Korkut Ata Film Festivali kapsamında Bursa'da bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Davut Gürkan başkanlığındaki AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Türk Kültür Dünyası Başkenti Bursa'da düzenlene festivalin önemine dikkati çeken Demircan, Anadolu’dan Avrupa’ya, Çin’e kadar uzanan bir coğrafyada bulunan kardeş Türki cumhuriyet ve devletlerden 52 filmin 5 gün boyunca dört ayrı salonda ücretsiz olarak izlenime sunularak, kadim Türk tarihi ve kültürünün sinema diliyle Bursa Halkı’na ve festival için Payitaht Şehir Bursa’ya gelen sinemaseverlere bir kez daha aktarılacağını söyledi.

Demircan, Çin’den Anadolu’ya oradan da Avrupa’ya kadar uzanan, tarihin en büyük ticaret ve kültür kanallarından olan İpek Yolu’nun yüzyıllar boyunca birbirine bağladığı kültürel ve ekonomik zenginliklerin günümüzde tekrar canlandırılıp, geleceğe taşınabilmesi için önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Demircan, “Tarihin önemli başkentlerinden birinde tarihi değerlerimizi ve kültürümüzü sinema sanatı yoluyla tüm dünyanın önünde sergiliyoruz. Çok geniş bir coğrafyadaki kardeş ülkelerden 157, ülkemizden 200 sinema sanatçısını, farklı ülkelerden 37 gazeteciyi ve farklı alanlardan birçok insanı Bursamızda ağırlıyoruz. Bursamız Türk Dünyası’nın kültür paylaşımını sağlayan köprüleri sağlamlaştıracak” dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise festivalin Bursa’da gerçekleştirilmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gürkan, Bursa Halkı’nı 5 Kasım tarihine kadar her gün Zafer Plaza Cinetech Sinemaları, Tayyare Kültür Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi ve Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda gösterilecek filmleri izlemeye ve yine 5 Kasım 2022 Cumartesi Günü Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un katılımları ile Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kapanış ve ödül törenine davet etti.