Kültürel 5 bin 'GençKart'landı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ay başında başlattığı uygulama ile yaklaşık 5 bin genç 'GençKart'lı oldu.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından 'GençKart' kullanımıyla ilgili detayları paylaştı.

Bakan Ersoy, 18 yaşındaki yaklaşık 5 bin gencin artık 'GençKart' sahibi olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla mart ayının başında başlattığımız uygulamamız ile bugüne kadar yaklaşık 5 bin gencimiz GençKart'lı oldu. Gençlerimiz bugüne kadar 43 farklı tiyatro etkinliğine, 24 farklı opera ve bale etkinliği ile 35 farklı AKM-CSO'daki etkinliklere ücretsiz katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

Başvuruları e-devlet üzerinden alınan GençKart ile kültür ve sanat kurumlarının etkinlikleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1773605718391677311