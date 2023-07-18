Kültür ve Turizm Bakan yardımcısından Nevşehir çıkarması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Anadolu İrfan ve Medeniyetinin temel yapı taşlarından Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 752. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek olan etkinliklere ilişkin toplantıya katılmak üzere Nevşehir’e geldi. Nevşehir Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Yardımcısı Çam, Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Savran ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Çam, bir süre Belediye Başkanı Savran ile görüştü. Başkan Savran, ziyarette Bakan Yardımcısı Çam’a, Nevşehir Kalesi ve çevresinde yürütülen projeler, Kayaşehir’de gerçekleştirilen çalışmalar ve Nevşehir Belediyesi’nin kültür ve turizm projeleri hakkında bilgi verdi.