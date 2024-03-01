Kültür Mirası Okulu’nda Malatya basın tarihi konuşuldu

Malatya Kent Konseyi Kültür Mirası Okulu eğitimleri devam ediyor. Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan üçüncü dersin üçüncü konuğu Tarihçi-Yazar Nezir Kızılkaya oldu. Kızılkaya, “Malatya Basın Tarihi” hakkında bilgi verdi. MALATYA (İGFA) - Programa Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, Tarihçi Yazar Nezir Kızılkaya, Tarihçi Yazar Bülent Korkmaz, Gazeteci Abdullah Ergül ve Kültür Mirası Okulu öğrencileri katıldı.

Tarihçi Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya Basın Tarihi hakkında katılımcılara görsel ve yazılı bir sunum gerçekleştirdi.

Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Faaliyetler Çalışma Grubu Temsilcisi Orhan Tuğrulca, “Malatya Kültür Mirası Okulu projemizin üçüncü oturumunda Tarihçi Yazar Nezir Kızılkaya hocamızı misafir ediyoruz. Malatya’nın tarihini, kültürünü, kültürel mirasını ele alıyoruz. Şehrimizin kimliği ve kültürü ile ilgili güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve bizden sonraki nesillere yeni ve güzel bir miras bırakmak istiyoruz” dedi.

1970’Lİ YILLARDA MALATYA’DA ÇOK İYİ GAZETECİLER YETİŞMEYE BAŞLIYOR

Tarihçi-Yazar Nezir Kızılkaya, “1923 yıldan itibaren Malatya’da gazete çıkmaya başlamış ve hiç kesinti yaşanmamıştır. Çok fazla vilayette sıkıntılar yaşanmasına rağmen İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında kâğıt, mürekkebin, enerjinin kıt olduğu dönemlerde bile hiç kesintiye uğramamıştır. Malatya’nın haber alma hakkını kullanmalarını sağlamışlardır” dedi.

1950’li yıllarda Malatya’da yerel basında hareketliliğin olduğunu söyleyen Kızılkaya, “O dönemde çok fazla gazete yayına başlıyor. Lise öğrencileri kendi harçlıkları ile kültürel amaç ve hedefli gazeteler çıkarıyorlar. Tabi, maddi sıkıntılardan dolayı birçok gazete ve dergi kapanıyor. 1967 ve 1973’lü yıllarda ‘Yıllık Çalışmaları’ yayınlanıyor. 1970’li yıllarda ise gazetecilik ön plana çıkıyor. Malatya’da çok iyi gazeteciler yetişmeye başlıyor. Birçoğu ulusal anlamda kendilerini kanıtlayan ve varlıklarını hissettirecek şekilde görev yapıyorlar. 1990’lı yıllarda ise Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafında basın hayatı ile ilgili kitap yayınlanıyor. 1990’lı yıllarda Malatyaspor’un maçlarının olduğu haftalık gazetelerin sabah erken saatlerde bittiğini görüyoruz. 2000’li yıllarda ise, internetin yaygınlaşması ile birlikte gazete okuyucu sayısı hızla düşmeye başladı” dedi.

Kızılkaya, “1923 yılından günümüze kadar yayınlanan yaklaşık 225-230 bin arası yerel gazeteyi dijitalleştirip, arşivledim. Yerel gazeteler o dönemlerde çok büyük bir işlevi yerine getiriyorlardı” dedi.

Tarihçi Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya Kültür Mirası Okulu programına katılan öğrencilere Malatya Basın Tarihi kitabını imzaladı. Malatya Basın Tarihi programı soru cevap bölümü ile sona erdi.