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Kullanılmıyorsa prizde tutmayın!

GÜNDEM 26.01.2024, 12:48
Kullanılmıyorsa prizde tutmayın!

Ev kazalarını önlemek için günlük kullanılan küçük ev aletlerini doğru kullanmak ve güvenlik önlemlerini bilmek hayati önem taşıyor. Doç. Dr. Müge Ensari Özay, küçük ev aletleri kazaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Küçük ev aletlerinin doğru kullanılmadığında potansiyel tehlikeler oluşturabildiğini ifade eden İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Her ev aletinin kendine özgü güvenlik gereksinimleri olabilir, bu nedenle her zaman ürünün talimatlarına göre hareket etmek önemlidir.” dedi.

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Yemek pişirmek için kullandığımız ocak ve fırınlar, düdüklü tencere, bıçak ve makas gibi kesici aletler, ütü, elektrik süpürgesi, su ısıtıcısı, el mikseri gibi evlerimize bulunan pek çok elektrikli cihaz çeşitli ev kazalarına neden oluyor.” dedi.

Ocak ve fırınların dikkatsiz veya kontrolsüz kullanımının yanık kazalarına neden olabildiğini kaydeden Doç. Dr. Özay, “Yanlış kullanımdan kaynaklanan gaz kaçakları veya alevin kontrolsüz yayılması gibi durumlar kazalara neden olabilir. Bu hataları önlemek için ocak ve fırınların düzenli olarak kontrol edilmesi, gaz sızıntılarını kontrol eden dedektörlerin kullanılması ve cihazların talimatlarına uygun şekilde kullanılması önemlidir.” diye konuştu.

ÜTÜLERİN YÜZEYİ SOĞUMASI İÇİN KORUYUCU KAPAKLARLA KAPATILMALI!  

Yanık riski olan yüksek sıcaklıklara sahip ütülerin, kullanılmadıkları zamanlarda bile tehlike oluşturabildiğini kaydeden Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Kullanım sonrası ütülerin kapatılması unutulabilir veya güvenlikli bir şekilde kaldırılmazsa yanıklara neden olabilir. Ütü kullanımı tamamlandıktan sonra güvenli bir şekilde soğuması için yüzeyin koruyucu kapaklarla kapatılması ve kullanılmadığı zamanlarda kilitli dolapta saklanması tavsiye edilir.” dedi.

KULLANILMADIĞINDA SÜPÜRGENİN FİŞİNİ ÇEKİN!

Elektrikli süpürgelerin de kablolarına takılarak süpürme işlemi sırasında düşme ve yaralanma riski oluşturabileceğini dile getiren Doç. Dr. Müge Ensari Özay, şöyle devam etti:

“Suyla temas, kablo hasarı veya iç aksamında bir arıza gibi durumlar, elektrik çarpmalarına neden olabilir. Kablo kısa devre yapabilir veya motor gibi iç bileşenler aşırı ısınabilir, bu da alev almalara yol açabilir. Filtrelerin tıkanması veya düzenli olarak temizlenmemesi, süpürge içinde basınç artışına ve buharlaşmaya yol açarak kazalara sebep olur. Bu kazaların önlenebilmesi için süpürgenin düzenli bakımını yapmak, filtrelerin temizliğini ve değişimini takip etmek, kabloların hasar görmesini önlemek için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kabloların düzgünce sarılması, kablo düzenleyicilerle düzenlenmesi kablolara aşırı yüklenmenin önüne geçer. Süpürge kullanılmadığı zamanlarda fişinin prizden çekilmesi ve güvenli bir şekilde depolanması, kaza riskini azaltır.”

Kesici ev aletlerin dikkatsizce kullanılması, ani hareketler veya yanlış yerlerde bırakılmasının da kazalara yol açabileceğini anlatan Doç. Dr. Müge Ensari Özay, birden fazla cihazın takılı olduğu prizler, aşırı yüke neden olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, prizlere takılı unutulan veya aşırı ısınmaya meyilli olan elektrikli cihazların da çeşitli nedenlerle kazalara neden olabileceğini ifade ederek, “Prize takılı unutulan elektrikli cihazlar, sürekli olarak elektrik akımı çekebilir ve aşırı ısınmaya yol açabilir. Bu durum kısa devre veya yangın riskini artırabilir. Prizlerin ve fişlerin kötü bağlantıları, elektrikli cihazlar için düşük performans veya aşırı ısınma gibi sorunlara yol açabilir. Elektrikli cihazların sürekli kullanılması veya uzun süreler boyunca çalıştırılması, aşırı ısınmaya ve dolayısıyla kazalara sebep olur. Bu tür kazaların önlenebilmesi için elektrikli cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi, kabloların, fişlerin ve prizlerin hasar görmesi veya kötü bağlantılarının olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Prizlerin aşırı yüklenmesini önlemek için prizlerin üzerindeki güç kapasitesini aşmayacak şekilde kullanılmalıdır. Birden fazla cihazın takılı olduğu prizler, aşırı yüke neden olabilir.” diye konuştu.

CE ONAYLI KALİTELİ ÜRÜNLERDEN ELEKTRİKLİ CİHAZ SATIN ALINMALI…

Kazalara karşı alınması gereken önlemlere de işaret eden Doç. Dr. Müge Ensari Özay, “Kullanılmayan elektrikli cihazların fişini prizden çekmek, aşırı ısınmaya ve kazalara karşı bir önlemdir. Güvenilir CE onaylı kaliteli ürünlerden elektrikli cihaz satın almak, daha güvenli bir kullanım sağlar. Elektrikli cihazların güvenli kullanımı için düzenli bakım, dikkatli kullanım ve uygun şartlarda kullanılması önemlidir. Ayrıca, fişlerin ve prizlerin düzgün çalıştığından emin olmak için periyodik olarak elektrik tesisatının kontrol edilmesi de faydalı olacaktır.” dedi.

Özay ayrıca su ısıtıcıları içlerinde su yokken asla çalıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

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