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Kulalı kadınlar Manisa’nın tarihine yolculuk etti

GÜNDEM 22.02.2024, 10:12
Kulalı kadınlar Manisa’nın tarihine yolculuk etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından on yılı aşkın süre önce hayata geçirilen “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesiyle 17 ilçede ikamet eden vatandaşlar, şehrin sosyal, kültürel ve tarihi merkezlerini ziyaret ediyor. Düzenlenen proje kapsamında Kula’dan gelen 82 kişilik kafile kadim şehri ziyaret ederek hasret giderdi.MERSİN (İGFA) - 2013 yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hazırlanarak uygulamaya konan “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projesiyle il genelinde yaşayan kadınlar hem kadim şehrin tarihi hakkında bilgi ediniyor hem de şehri köşe bucak gezerek hasret giderme fırsatı buluyor. Düzenlenmeye başladığı tarihten bugüne binlerce vatandaşın Manisa’yı daha yakından tanımasına olanak veren bu proje kapsamında Kula’dan gelen 82 kadın, kadim şehri gezip eserler hakkında bilgi aldı. Kafileyi Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber ağırladı. İlk durak olan Şehzadeler Park’ın tanıtılmasının sonrasında Kulalı kadınlar Sultan Camii külliyesine geçerek Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii hakkında aktarılan bilgileri dinledi. Akabinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’ye gidilerek hem yapının tarihteki yeri öğrenildi hem de bulunduğu konumdan kaynaklanan manzarasının keyfi çıkarıldı. Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyen Kulalı kadınlar, öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandıktan sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verdi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Kula’dan gelen kafile, geziyi burada noktaladı. 

Kulalı Kadınlar, şehzadelere beşiklik etmiş kadim şehir Manisa’yı daha yakından tanımalarına vesile olarak bu projenin düzenlenmesine katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

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