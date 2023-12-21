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Kula'da hem çevreye, hem de ekonomiye katkı

GÜNDEM 21.12.2023, 15:58
Kula'da hem çevreye, hem de ekonomiye katkı

Kula’nın 120 milyonluk liralık içme suyu yatırımının enerjisi GES’ten karşılanacak.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine yeterli içme suyu temin etmek için 120 milyon TL yatırım yaparak, bir ihtiyacı daha çözüme kavuşturdu.

Depoya su basılan pompaların elektrik giderinin bir kısmının karşılanması için de deponun çatısına 436 adet güneş enerji paneli montajı yapıldı. Daha önce elektrik giderlerini düşürmek ve Manisa’nın doğasını korumak için toplam 8 megavat gücünde 4 adet tesis inşa edilmişti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçe merkezine yeterli su temin etmek için 120 milyon TL yatırım yapıldı. İş kapsamında, 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa edildi. Depoya su basılan pompaların elektrik giderlerinin karşılanması adına deponun üzerine 436 adet güneş enerji panelinin montajı yapıldı. 160 kilovat gücündeki paneller devreye alındığında pompaların ihtiyaç duyduğu enerjinin bir bölümü güneş panellerinden karşılanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü, yenilenebilir enerji kaynaklarını da kullanarak önemli projelere imza atıyor. Bu sayede hem Manisa’nın doğal çevresi korunuyor hem de elektrik giderlerinin yüksek olduğu kurumda maliyetlerin azaltılması sağlanıyor. Bu kapsamda, kurum bünyesinde Yunusemre Seyitli’de 6 megavatlık, Manisa ve Alaşehir merkez atıksu arıtma tesislerinde de 1’er megavatlık olmak üzere yeni tesisler inşa edildi. Toplam 8 megavat gücüne sahip GES’ler ile bugüne kadar 35 milyon TL’nin üzerinde elektrik üretimi yapıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde 17 ilçemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kula ilçemiz özelinde içme suyu sorununu çözdük. Bizim en büyük giderlerimiz arasında elektrik giderlerimiz yer alıyor. Kula ilçemiz için inşa ettiğimiz deponun üstüne güneş enerji panelleri montajı yaptık. Bu panellerle pompalarımızın elektrik giderinin bir bölümünü karşılayacağız. Mevcut elektrik aboneliğimiz de herhangi bir arızaya karşı devam ediyor. Hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Kısa bir süre içerisinde sistem devreye alınacak. Hayırlı olsun” dedi.

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