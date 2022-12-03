KÜKAB yapımı tamamlandı

Kütahya Belediyesi, Katı Atık Birliği (KÜKAB) 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde 2’inci Lot yapımını tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Yerel Yönetimler Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KÜKAB) 2. Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde 2’inci Lot yapımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “ Katı Atık Birliği, bilindiği gibi Kütahya’mızdaki tüm belediyelerimizin ve Özel İdaremizin üyesi olduğu Birlik. Bu Birlik daha önce kurulmuştu ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden önceki son Meclis toplantısında bir karar aldı. Toplama işini belediyeler artık kendisi yapacak. Toplama merkezlerinden, merkeze taşıma ve merkezdeki imha işlerinde birlik yürütecek şeklinde alınmış olan kararlar gereği, Kütahya Belediyesi ve diğer Belediyelerimiz son 3 buçuk yıldır çöplerini kendileri topluyorlar. İl genelinde toplam 6 toplama merkezinde toplanan bu çöpler, oradan birliğin araçlarıyla imha bölgesine getiriliyor. Burada döküldüğü çukurdan elde edilen gazla şu anda 1.4 megavatlık (MW) enerji üretiliyor. Bu üretilen enerjiden elde edilen gelirin yüzde 40’ı Birliğimize, geriye kalan yüzde 60’ta işletmeci firmamıza kalacak şekilde paylaştırılıyor. Alınan karalar gereği sistem bu şekilde çalışıyor. Nasip olursa bundan sonraki süreçte üretilen enerjinin miktarı giderek artıp 2.8 megavata (MW) kadar çıkacak” dedi.

Başkan Işık, göreve geldiğinde Kütahya merkezinin en büyük üç sorunundan biri olan çöplerin toplanması, taşınması ve imhasına konusuna değinerek bu sorunun büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu belirterek, “Göreve geldiğimizde hepinizin de bildiği gibi, merkez belediyemizin en büyük üç sorunundan birisi çöptü. Çöplerin toplanması, taşınması ve imhası konusu taraflar arasında yüksek yargıya taşınmış iki tarafın da kendine göre kendine göre haklı veya haksız gerekçelerle anlaşma zemini olarak yargıya intikal ettirdiği konular, geride bıraktığımız 3 buçuk yıllık sene içerisinde büyük ölçüde çözüldü. Sadece geçmiş dönemde yapılan uygulamaların sonucu olarak Birliğimize 12 milyon liraya yakın personel alacaklarından doğan ve ödenmesi gereken bir yükü zaman içerisinde hafifleterek sonuçlandıracağız. Ama işletici firmanın da almış olduğu haksız ödemeler veya yapmadığı işlerden dolayı da yargı süreçleri sonuçlanmak üzere. İnşallah sonuçlandığında 4 buçuk milyon lira gibi Birliğimizin lehine bir rakam belirlenip, bu anlaşmazlık süreci de sona ermiş olacak. Tabi geldiğimizde geçmişte açılmış olan, toplama merkezi olarak bilinen 1’inci lot dolmuştu. Geride kalan sürede pandeminin de etkisiyle 2’inci lot ile ilgili süreçler biraz uzasa da şu anda bitti. 2’inci lot açıldı. Yeni gelen çöplerimiz artık orada usulüne uygun ve mevzuat gereği yapılması gereken her türlü işlemin yapıldığı bir yöntemle depolanmaya başladı. Nasip olursa 10-15 yıllık bir gelecek dönemde artık Kütahya Belediyesi’nin ya da Katı Atık Birliği’nin bir lot ihtiyacı daha görülmüyor” dedi.

KATI ATIK BİRLİĞİNE YENİ İŞ MAKİNESİ

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık konuşmasını, “Yeni lotta usulüne uygun depolamanın yapılabilmesi için uygun bir iş makinesinin de buraya alınması gerekiyordu. Katı Atık Birliği Meclisimizin almış olduğu kararlar gereği bu süreci başlattık. Yapılan ihale sonucunda Devlet Malzeme Ofisi’nden KDV muafiyetini de kullanarak yaklaşık 3.7 milyon Türk Lirası ödeyip şu anda Türkiye’nin en donanımlı son model iş makinelerinden birisini Birliğimize kazandırmış olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün söz konusu iş makinesinin güncel değeri 5.2 milyon Türk Lirası civarında. Onun için Meclisimizin zamanında aldığı kararla başlatmış olduğu bu satın alma süreci tamamlandı” sözleriyle tamamladı.