Küçükbaş hayvancılık da destek kapsamına alınmalı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada sözleşmeli besiciliğin desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracağını ifade ederek küçükbaş hayvancılığın da bu karar kapsamında değerlendirilmesi talebinde bulundu.ANKARA (İGFA) - TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, sözleşmeli besicilik üretim modelinin hayvancılık açısından örnek bir model olacağına işaret ederek “Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli besicilik desteklemeleri kapsamında, Et ve Süt Kurumunca üreticilere karkas ağırlığına göre yapılacak destek ödemeleri ve şartları belirlendiğini anımsattı.

"Bu kararın her ne kadar büyükbaş hayvancılığı ilgilendiriyor olsa da yetiştiricilerimiz ve hayvancılığımız adına örnek bir model olduğunu düşünüyor ve bu modelin hayvancılığımıza yeni bir soluk, yeni bir ivme kazandıracağını umuyoruz" diyen Çelik, "Sözleşmeli besiciliğin desteklenmesiyle başta yetiştiricilerimiz olmak üzere nihayetinde tüketicilerimiz de kazançlı çıkacaktır” dedi.

Sözleşmeli besicilik modelinin ülke hayvancılığı ve yetiştiricilere sağlayacağı faydalara dikkat çeken Çelik, uygulamanın yetiştiricilere bir avantajı da herhangi bir hak kaybına uğramadan besicilik sözleşmesinden tek taraflı çekilebilecek olması yönünde olduğunu kaydetti.

"Bu uygulamada hayvan sağlığı, refahı ve besleme gibi konularda yetiştiricilere işletmelerinde eğitim verilecek olmasını da önemli bir ayrıntı olarak görmekteyiz" diyen Çelik, "Kırmızı et üretiminde yüzde 25 gibi bir paya sahip olan küçükbaş hayvancılığın göz ardı edilmeyerek bu modele dâhil edilmesinin sektörümüz ve ülkemiz adına önemli bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığı da bu uygulamanın içerisinde görmek istiyoruz” dedi.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sözleşmeli besiciliğin desteklenmesi kapsamına küçükbaş hayvancılığın da alınması hususunu talep ettiklerini belirterek, “Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci, konu ile ilgili yaptığı açıklamada sözleşmeli üretim modellerini cazip hale getirmeyi arzuladıklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılığın da sözleşmeli üretim modeli kapsamına alınarak desteklenmesini sektörümüz ve 280 bin yetiştiricimiz adına Sayın Bakanımızdan talep ediyoruz. 2006 yılı öncesine kadar hiçbir şekilde destek görmeyen küçükbaş hayvancılığa bu tarihten sonra çok önemli destekler veren Bakanlığımızın bu konudaki talebimizi değerlendirebileceğini umuyor ve desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.