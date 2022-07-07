Küçükbaş hayvan ıslahında yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünde “Koyun ve Keçi Türü Hayvanlarda Ulusal Islah Programının Hazırlanması ve Yürütülmesine Dair Protokol” imzalandı.ANKARA (İGFA) - Protokol, Hayvancılık (HAYGEM) Genel Müdürü Salih Çelik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker ve Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik tarafından imza altına alındı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada yeni protokolün küçükbaş hayvan ıslahının dönüm noktası olacağını söyledi.

Yerli koyun ve keçi ırklarımızın ıslah çalışmalarının Bakanlığın iki ayrı Genel Müdürlüğü'nde yürütüldüğüne dikkati çeken Çelik, "TAGEM, Üniversitelerimiz ve Birliklerimizin de içinde yer aldığı Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Ülkesel Projesini, HAYGEM ise Merkez Birliğimiz ile yaptığı protokol kapsamında soykütüğü programını yürütmekteydi. Şimdi yeni protokol ile bu iki ayrı ıslah çalışması tek çatı altında birleştirilerek bir bütünlük sağlanmış oldu. Birliklerimiz ve yetiştiricilerimizin de talepleri bu yöndeydi. Dolayısıyla sektör olarak Bakanlığımızca atılan bu adımdan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Genel Başkan Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişci’nin nezdinde protokole imza koyan Genel Müdürlere sektör adına teşekkür etti.

Protokolle ıslahta yeni bir sayfa açılacağına işaret eden Çelik, temel amaçlarının Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek vasıflı damızlık koç ve tekeleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Çelik, yayımlanacak olan 2022 Yılı Tarımsal Desteklemeler Kararnamesinde yetiştiricileri tatmin edecek şekilde destekleme miktarının yer almasının ıslahtaki başarıya olumlu yansıyacağını ifade etti.