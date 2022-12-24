Küçük Mirhan'a 'Tatlı' sürpriz

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, ailesi ile misafirliğe gelen Mirhan’a verdiği sözü 24 saat geçmeden yerine getirdi.ANKARA (İGFA) - Aile Bursa’ya geldiklerinde onları hoş bir sürpriz karşıladı. Çünkü; aileyi, Ankara’dan yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmailTatlıoğlu, Mirhan için harekete geçerek aile Bursa’ya ulaşmadan, Mirhan’ın istediği formayı ailenin ev adresine yönlendirdi.

Tatlıoğlu; “Sevdamız sadece Bursa değil, kalbimiz Türkiye için atıyor. Türkiye’yi gelecek nesillere torunlarımıza emanet edeceğiz. O nedenle kılı kırk yararak, Türkiye’yi tekrardan ayağa kaldıracak İYİ politikalar üretiyoruz. Mirhan ailesi ile partimize misafir olunca “Ne olacak bu Bursaspor’un durumu İsmail Amca?” diye dertlenen kardeşimize Anadolu’nun son şampiyonu Bursaspor’un en kısa süre içinde eski günlere dönmesini temenni ettiğimizi belirtmiştik. Bursaspor sadede Bursa’nın değil, Anadolu’nun da en değerli markasıdır.

Bursaspor’un düştüğü yerden kalkması için her türlü fedakarlığa hazırız. Bir şehrin takımı o şehrinde ruhunu en üst segmene taşır. Bursa’da kesintisiz 20 yıllık iktidarın kazandırdıklarına şöyle bir bakarsanız Bursa’nın bağrından söküp alınanların çok daha fazla olduğunu görürsünüz. Yüksek Hızlı Trenden vazgeçtik, yük trenini bile çok gördükleri Bursa ayaklarına bağlanan prangaları 2023’de söküp atacak! Türkiye de Bursaspor da iyi olacak. 2023’de iktidar iklimi değişirse vatandaşlarımızın çektiği ekonomik buhranda son bulacak. ” dedi.