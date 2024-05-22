Küçük Köy’ün Büyük Kadınları, Çayırova'da seyirci karşısına çıkıyor

Çayırovalı kadın oyuncuların hazırladığı ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ isimli tiyatro oyunu bugün, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı kadınların sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmesi adına Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kurulan Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu, hazırladıkları muhteşem tiyatro oyununu bu kez Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. İlk olarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan ve büyük beğeni kazanan ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ bu kez de Gebzeli tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeynep Karpuz’un yaptığı, tiyatro oyunu, bir öğretmenin yaşadıkları köye gelmesiyle hayatları değişen kadınların hikayesini konu alıyor.

BUGÜN SAAT 19.30’DA SAHNELENECEK

Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle birlikte Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin oluşturduğu Çayırovalı Oyuncu Kadınlar Tiyatro Topluluğu, ilçede tiyatroya gönül vermiş amatör oyunculardan oluşuyor. Yıl boyunca yaptıkları çalışmaların ardından, bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ekibin ilk gösterimi büyük beğeni kazanmıştı. ‘Küçük Köy’ün Büyük Kadınları’ bugün (22 Mayıs Çarşamba) saat 19.30’da Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde seyircisinin karşısına çıkacak. Çayırova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Yılmaz, bu güzel oyuna tüm tiyatroseverleri davet etti.