KTSO başkanlarından Radiopoulos’a ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos’u ziyaret etti.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Yapılabilecek olan ticari işbirlikteliklerinin görüşüldüğü ziyarette Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Odanın çalışmaları ve Kırklareli’deki yatırım imkanları hakkında Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos’a bilgiler verdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkileri daha da geliştirmek için üzerlerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını belirtti.

Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos’ta, ziyaretlerinden dolayı Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan’a teşekkür etti.