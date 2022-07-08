KTO’da taşımacılık sektörü konuşuldu

Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) destekleriyle “Karayolu ile Uluslararası ve Yurt İçi Eşya Taşımacılığı Sektör Sorunları İstişare Toplantısı” düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, KTO 39. Yük ve Yolcu Taşımacılığı Meslek Komitesi Başkanı Murat Kelek, Bakanlık ve TOBB yetkilileri ile taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren KTO üyelerinin bir araya geldiği toplantıda sektörde yaşanan son gelişmeler, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, ulaşımın önemine vurgu yaptı. Başkal, “Küreselleşme ile ürün, hammadde, malzeme, yarı mamul, üretim araçları ve insanların uluslararası düzeyde serbest dolaşımı ulaşım faaliyetlerinin artmasına, teknolojik olarak gelişmesine ve adeta vazgeçilmezliğine zemin hazırlamıştır. Tüketici istek ve ihtiyaçları ile bunları karşılamaya yönelik üretim noktaları ve tüketim noktaları arasındaki mesafeler var olduğu müddetçe ulaştırma faaliyetlerinin önemi daha da artacaktır.” İfadelerini kullandı.

Tedarik zincirlerinin bel kemiği olan taşımacılık faaliyetlerinin Pandemi sürecinde öneminin daha da arttığını belirten Başkal, “2 yıl süren salgın döneminde lojistik sektörünün tedarik zincirinin en önemli parçasından biri olduğunu net bir şekilde gördük. Hala düzen sağlanamadı ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar emtia fiyatlarında, ulaşımda, üretimde ciddi sorunlar yaşatmaktadır. Lojistik ve ulaşım hepimizin gündelik hayatımız ile iş hayatımızın en önemli unsurlarından bir tanesidir. KTO Başkanımız Ömer Gülsoy, göreve geldiği günden bu yana hep ‘Ulaşım olmadan ticaret olmaz’ sözünü söyler. Kayseri 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip. İpek Yolunun Kayseri üzerinde bulunmasıyla gelişen bir sürecimiz var. İlk Ticaret Odasının kurulması, ilk ticari anlaşmaların yapılması ulaşımın o zamandan bu yana ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani, Ulaşım, erişim olmadan hiçbir şey olmaz, ticaret de olmaz kalkınma da olmaz. Bugün ise ulaşımla ilgili eksiklerimiz ve sorunlarımız var. Bugün burada bu sorunlar ve eksiklerimiz konuşulacak. Sorunlarımızı paylaştıkları için Bakanlık, TOBB yetkilileri ve Meslek Komite üyelerimize teşekkür ediyorum. “ dedi.