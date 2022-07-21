KTO Türkiye ikincisini ağırladı

Bu yıl ilk kez barajsız gerçekleştirilen YSK'de Kayseri'nin gururu olan Yusuf Selim Torun ve ailesi KTO'nun konuğu oldu. Gülsoy, “YKS’de ilimiz büyük bir başarıya imza attı.3 milyon 270 bin kişinin katıldığı sınavda iki Türkiye birincisi bir de Türkiye İkincisi öğrencimiz var. Şehrimiz için büyük gurur. Eşit Ağırlıkta Türkiye İkincisi olan Yusuf Selim Torun’u ailesini ve eğitimcilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alkan, Şevket Uyar ve Latif Başkal ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda eşit ağırlık Türkiye ikincisi olan Yusuf Selim Torun, ailesi ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Başkan Gülsoy, Torun’un büyük bir başarı elde ettiğini söyleyerek, “3 milyon 270 bin kişinin girdiği sınavda Türkiye ikincisi olmak gurur verici. Ciddi bir emek ve ciddi bir çalışma var. Herkese nasip olmayacak bir şey.” dedi. Türkiye ikincisi Torun’a tavsiyelerde de bulunan Gülsoy, “Hukuk bölümünü okumak istiyormuşsun. Bir ülkenin ve devletin adalet sistemi, yaşanılabilir ve sürdürebilir olması için güçlü olmalıdır. Adaletin olmadığı yerde devlette olmaz. Hukuk Fakültesi çok güzel bir bölüm. Bu kazanmış olduğun başarıdan sonra adalet sistemimize katkı verebilirsin. Ben öte yandan Mühendislik alanında da tercih yapmanı tavsiye ediyorum. Elde etmiş olduğun bu başarıdan dolayı seni, aileni ve eğitimcilerini tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Geçen yıl sayısaldan sınava hazırlandığını, bu sene ise eşit ağırlığa geçtiğini belirten Yusuf Selim Torun’da “Başarımı düzenli çalışmaya borçluyum. Günde 7 saat kütüphanede çalıştım. 3 saatte arkadaşlarımla birlikte çalışma yaptık. Türkiye ikincisi olduğum için mutluyum. İstanbul’da hukuk fakültesinde okumak istiyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan aileme ve eğitimcilerime teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.

Başkan Gülsoy, ziyaretin sonunda YKS Türkiye İkincisi Yusuf Selim Torun’a plaket ve çeşitli hediyeler verdi.