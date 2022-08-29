KTO seçimi 1 Ekim'de

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 4,5 yıllık görev süresince gerçekleştirilen projeler ile yapılan yatırımları değerlendiren Başkan Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası seçimlerinin 1 Ekim Cumartesi günü Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılacağını açıkladı. Gülsoy, "Önümüzdeki dönem içinde yine birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya gayret edeceğiz. Yeniden görevimizi devam ettirmek için çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı. Toplantıda Meclis üyelerine teşekkür plaketi verildiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Ömer Gülsoy’un yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından görüşülen gündem maddeleri kabul edildi. Toplantıda, ay içerisinde yapılan faaliyetlere de yer verildi.

Meclis toplantısında 4,5 yıllık görev süresince gerçekleştirilen projeler ile yapılan yatırımlar ve seçim çalışmaları hakkında bilgi vermek için kürsüye gelen Başkan Gülsoy, sözlerine tarihi olaylara değinerek başladı.

Sakarya Meydan Muharebesi, Malazgirt Zaferi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümlerini kutlayan Başkan Gülsoy, “Devletimiz ilelebet var olsun” dedi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren dijitalleşmeye ve kurumsallaşmaya büyük önem verdiklerin altını çizen Başkan Gülsoy, “E-ticaret ve e-ihracat konularında onlarca etkinlik düzenledik. İlk dijital odalardan birisi olduk. 2018 yılında başlattığımız dijitalleşme süreci pandemi döneminde zirve yaptı. Ne kadar haklı ve öngörülebilir olduğumuzu gördük. Her toplantımızda mutlaka dijital platformlarda yer alın dedik. Şimdi de Kayseri e-ticaret ve e-ihracat ofisimizi hizmete açtık. Burada 120 kişiye uzmanlık ve yöneticilik eğitimi vereceğiz. Proje Bütçemiz 2 milyon TL’dir. Ekonomimizin kurtuluş reçetesi olarak gördüğümüz Kurumsallaşma, markalaşma, halka açılma ve yabancı ortaklık konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık. 150 – 200 yıla sahip aile şirketlerinin olması için çalışmalar yaptık. Konusunda uzman kişileri getirerek 50 firmamıza danışmanlık verdik" diye konuştu.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜLKEMİZİ DE TEHDİT EDİYOR”

Konuşmasında İklim değişikliğini olumsuz etkileyen çevresel olayların dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, “Küresel ısınma ve iklim değişikliğini durdurmak için çaba göstermek zorundayız. Bu çerçevede, organik tarım üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve güvenliği ön plana çıkıyor.” İfadesini kullandı.

“YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürürlüğü alınan “Lisansız Elektrik Üretimi” ile ilgili yönetmelik değişikliğine değinen Başkan Gülsoy, “Bu yönetmelik son 15 senedir büyüyen ve kamuoyunda büyük takdir toplayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları büyük sekteye uğratacaktır. Bir an önce bu konunun çözülmesi ve bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir. Yoksa yüzlerce iş insanımız mağdur olacaktır. “ diye konuştu.

Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Başkan Gülsoy, Küresel ekonomide beklenen yavaşlama ve resesyon tedirginliğinin, önümüzdeki dönem için belirleyici olacağının altını çizerek, “Yavaşlamanın ekonomimizin büyüme hızına yansımaya başladığı görülse de ihracat ve turizm gelirlerinden olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Sanayi ve ihracatımızın gücü ve turizmin katkısıyla küresel yavaşlamadan görece daha az etkilenmeye aday ülkelerden birisi olduğumuzu görüyoruz. Diğer taraftan enflasyon, önümüzdeki en büyük sorun olmaya devam ediyor. Enflasyon ile mücadelenin tüm araçları ile devam etmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

“ENFLASYON MUHASEBESİ ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

İşletmeler için enflasyon muhasebesinin zorunluluk haline geldiğine vurgu yapan Gülsoy, “Yüksek Enflasyon nedeniyle şirketlerin mali tabloları doğru analiz edilemiyor, finansal potansiyelleri reel olarak hesaplanamıyor. Bu da işletmelerin denge ve düzenini bozmuştur. Bilançolara yansıyan rakamların, kar veya zararın ne kadarı enflasyon kaynaklı, ne kadarı reel tam olarak bilenemiyor. İşletme sermayeleri de hızla eriyor. Bu sebeple işletmeler için enflasyon muhasebesi zorunluluk halini almıştır” ifadelerinde bulundu.

“OKUL ALIŞVERİŞİNDE KÜÇÜK ESNAFI TERCİH EDELİM”

Okulların açılması ile alışveriş yapacak velilere de seslenen Gülsoy, “Malum 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak. Yerel işletmelerimize sahip çıkalım. Alışverişlerimizde lütfen yerel işletmelerimizi tercih edelim. Yükümüzü çeken sektörlerden alışveriş yapalım. Ekmeği bile fırıncıdan alın. Önce kentimiz sonra ülkemiz kazansın. Sezonluk çeşit düzerek yıllardır o işin kahrını çeken sektörlere destek olmalıyız. Yeni eğitim-öğretim yılının da şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

“BU YIL GURBETÇİ BEREKETİ YAŞANDI”

Bu yıl gurbetçi bereketi yaşandığının altını çizen Gülsoy, “Çarşı pazarımız da oldukça hareketliydi. Esnafımıza büyük fayda sağladılar. Kısacası bunca sıkıntının arasında gurbetçilerimizle birlikte esnafımızın da yüzü güldü. 9’ncu ayın sonuna kadar inşallah bu hareketlilik sürer diye bekliyoruz. Sıla-i Rahim yapan gurbetçilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız gidip gelmelerini rabbim nasip eylesin” dedi.

“SEÇİMLERİMİZİ 1 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ”

Yapılacak olan Kayseri Ticaret Odası seçimlerinde resmen adaylığını açıklayan Ömer Gülsoy, seçimlerin 1 Ekim Cumartesi günü yapılacağını ifade etti.