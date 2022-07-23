KTO'dan YKS birincisine tebrik

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda Sayısal Türkiye birincisi olan Bahadır Selim Bakla, ailesi ve öğretmenleri ile bir araya geldi. Gülsoy, “YKS’de gençlerimiz büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdı. Alan Yeterlilik Testi Sayısal’da Türkiye birincisi olan Bahadır Selim Bakla evladımızı, ailesini ve eğitimcilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda Sayısal Türkiye birincisi olan İdeal Eğitim Koleji öğrencisi Bahadır Selim Bakla, ailesi ve Kolej yöneticilerini makamında ağırladı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Ziyarette; Bahadır Selim Bakla’yı elde etmiş olduğu büyük başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Gülsoy, “3 milyon 270 bin kişinin girdiği sınavda Bahadır evladımız birinci olarak Türkiye’ye örnek oldu. Çok güzel bir başarı elde etti. Düzenli çalışarak emeklerinin karşılığını aldı. Son zamanlarda gençlerimizin kaygı duyduğunu görüyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmamaları lazım. Şampiyonumuzu örnek alsınlar. “ dedi.

Sayısal birincisi Bakla’ya tavsiyelerde de bulunan Gülsoy, “Birinci olman için ailen büyük fedakarlık yapmıştır. Önce ailenin sonra da eğitimcilerinin kıymetini bilmelisin. Bu iki tarafında kıymetini bildiğinde başarın katmerlenecektir. Vatan için çalışmak lazım. Bilgisayar mühendisliği tercihin içinde ayrıca kutluyorum. Umarım üniversite hayatında ve sonrasında da çok başarılı olursun. Şehrimiz adına bizlere yaşattığın gururdan dolayı seni, aileni ve eğitimcilerini tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Sınavda büyük bir başarı elde ettiği için mutlu olduğun belirten Bahadır Selim Bakla’da “Sınavda böyle bir başarıyı istiyor ve bekliyordum. 9’ncu sınıftan bu yana düzenli olarak çalışıyorum. Sınav yaklaşınca çalışma saatlerimi daha da artırarak 7 saate kadar çıkardım. İstanbul’da okuyarak Bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Henüz tercih yapmadım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan aileme ve eğitimcilerime teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.

Başkan Gülsoy, ziyaretin sonunda YKS Sayısal Türkiye Birincisi Bahadır Selim Bakla’ya plaket ve çeşitli hediyeler verdi.