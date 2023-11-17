KTO'dan KKTC'ye iş gezisi

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve KTO Yönetim Kurulundan oluşan heyet, Kıbrıs’ın ekonomisine, kalkınmasına katkı sağlamak ve kalıcı ortaklıklar kurmak amacıyla resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Kıbrıs Türk Ticaret ve Sanayi Odalarını ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Köksal, Erol Sırıklı, Şevket Uyar, Latif Başkal, Mustafa Okutan, Mehmet Ali Yörük, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve iş insanlarından oluşan heyet, KOSGEB desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne resmi iş gezisi düzenledi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un başkanlık ettiği heyet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkıyla bağımsız devletini yaşatmak için kararlılık içinde olduklarını dünyaya anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devletin iş birliği ile olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki Türk devleti olarak KKTC’nin en az Rum devleti kadar egemen olduğunu, KKTC’nin daha da güçleneceğini ve geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi. Kayseri heyetini Kıbrıs’ı ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs’ın ticari faaliyetlerinde Kayseri Ticaret Odası ve iş insanlarımızın emrinde olduğunu ifade etti. Kıbrıs bizim canımız, vazgeçilmez toprağımızdır. İlelebet öyle kalacaktır diyen Gülsoy, Cumhurbaşkanı Tatar’a nazik kabulleri ve misafirperverliği için teşekkür etti.

Kayseri Heyeti, Başbakan Ünal Üstel’e de resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nden iş insanlarına KKTC ile işbirliklerinin ve yapılacak yatırımların ekonomik gelişmeye katkı sağlayacağı noktasında hemfikir olduklarını söyleyerek, Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede devam ettiğini vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’da yaptığı konuşmada, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40 . yıl dönümünde adada olmaktan dolayı çok mutluyuz. KKTC bizim için çok önemlidir ve göz bebeğimizdir. Kayseri Ticaret Odası olarak Kuzey Kıbrıs’ın ekonomisine ve iktisadi olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görüşmeler yapacağız Umuyoruz ki bu görüşmelerimizin sonucunda kalıcı ortaklıklarımız olacaktır” dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da ziyaret eden Başkan Gülsoy ve beraberindeki iş insanlarından oluşan heyet, Enerji alanında yapılabilecek yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu. Resmi ziyaretler kapsamında Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu da makamında ziyaret eden Başkan Gülsoy ve heyeti, Kayseri ile Kıbrıs arasında kalıcı iş ortaklıkları kurmak ve Kıbrıs'ın ekonomisine katkı vermek için istişarelerde bulundu. Aynı zamanda Kayserili olan Fevzioğlu, hemşehrilerini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, resmi ziyaretler ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız ile değerli bir görüşme yaptık. Sayın Başbakan ve Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı ile yaptığımız görüşmelerde son zamanlardaki gelişmeler konusunda bizi çok umutlandıran değerlendirmelerde bulundular. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi değerli hemşehrimiz Sayın Metin Feyzioğlu, yine stratejik noktadaki yapılacak olan önümüzdeki günlere dair gelişmelerden bahsetti. Düşman çatlatan yeni havaalanı, enerjide yeni projeler, turizmle ilgili yeni gelişmeler ve tabii Doğu Akdeniz’deki sondajlama çalışmaları noktasında ortaya çıkacak olan pozitif haberler bu coğrafyanın kaderini çok fazla çok daha fazla değiştirecek. Bu ekonomik değer ve ekonomik zenginlik sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değil güneydeki dostlara da fazlasıyla yarayacağını düşünüyorum. Yani onun için burada oluşacak olan akılcı bir barışın burada oluşacak olan akıllı bir ekonomik gelişimin herkese faydası var. Kardeşçe, dostça ve paylaşarak akılcı bir şekilde paylaşarak bu işi eğer yönetmek istiyorsak bizim kapımız herkese açık inanıyorum ki sonunda akıl galip gelecek.”

KTO Başkanı Gülsoy, OSB Başkanı Yalçın, MÜSİAD Şube Başkanı Akmermer ve beraberinde iş insanları yaptığı resmi temasların ardından KKTC’nin iş dünyası ile de bir araya geldi. Her iki odanın başkan ve meclis üyeleri’yle ortak toplantı yapan Kayseri heyeti ile KKTC iş dünyası, sıcak bir atmosferde Kıbrıs ekonomisinin kalkındırılması noktasında yapılabilecek üzerinde değerlendirmelerde bulundu, geleceğe dair hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yeni yatırımlar ve iş birlikleri konusunda görüşmelerin yapıldığı toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odalarımızın değerli üyeleriyle ileriye yönelik potansiyel iş birliği imkanlarına vesile olacak tanışma amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Oda üyelerimizin veya kurumlarımızın potansiyel iş birliği yapacağı alanların olduğunu düşünüyorum. İthalat ve İhracat gibi alanlarda, işletmelerimizin yurtdışına açılmasını desteklemek amacıyla birlikte çalışmaların sürdürülmesi, Ortak ticaret heyetleriyle, bölgesel yatırım imkanları ile oluşabilecek fırsatlarının görüşülmesi, potansiyel insan kaynaklarının durumu ve fuar katılımları gibi etkinlikler ile üyelerin karşılıklı ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlanması gibi Kıbrıs’taki odalarımızla, iş dünyasının büyümesi ve sürdürülebilirliği için birbirlerine destek olacak güçlü işbirliği yapma potansiyeli taşıyorlar. Bizler Kayseri heyeti olarak, KKTC iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazırız.” dedi.

KTTO ziyaretinin ardından Kayseri heyeti, KTSO genel merkezini ziyaret etti. KTSO genel merkez binasında gerçekleşen KTO-KTSO Ortak Toplantısı’nda konuşan Ali Kamacıoğlu şunları söyledi: “Kayseri’den gelen değerli iş insanlarından oluşan heyeti Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Hepimiz Odamıza hoş geldiniz. Bundan tam 48 yıl önce kurulan KTSO, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk sanayisinin katalizörü olmuş ve varlık mücadelesi veren bir toplumun sanayileşmesine öncülük etmiştir.”

3 gün süren Kıbrıs iş gezisinde KTO Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, resmi ziyaretlerde Kayserispor forması ve Kayseri atkısı ile çeşitli hediyeler verdiler.