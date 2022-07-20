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KTO'dan Kayserili firmalara tebrik

GÜNDEM 20.07.2022, 07:44
KTO'dan Kayserili firmalara tebrik

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin En büyük İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021 araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde şehrimizi 13 Kayseri firmasının temsil ettiğini belirterek, “İSO ilk 500 listesinde 18 Kayseri firması yer almıştı. İkinci 500’de de 13 firma yer aldı. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen firma sayılarımızda artışlar olması son derece memnuniyet vericidir. Üretim, ihracat ve istihdama devam ederek başarı öyküleri yazan firmalarımızı kutluyorum. “ dedi.

PERFORMANS TAKDİRE ŞAYAN

Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Gülsoy; “ISO ikinci 500 listesinde bulunan Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. Tic. A.Ş., BRN Yatak Baza Ev Tekstili İnşaat San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. Tic. A.Ş., Mondi Mobilya San. Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Formal Alüminyum San. Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Anadolu Boru Profil ve Nakliye San. Tic. A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş., “firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Gülsoy, bu listede hak eden daha çok şirketimizin olduğunu belirterek” Firmalarımızın ilerleyen yıllarda daha üst sıralarda yer alacaklarına, ilk 500 arasına girmek için çalışacaklarına inancımız tamdır. Bu anlamda göstermiş oldukları performansta takdire şayandır. Firmalarımız ekonomimizin en temel işlevi olan üretmeyi sürdürüp aş ve iş olmayı başarmış ve ülkemiz ile şehir ekonomisinin yanında olma sorumluğunu güçlü bir şekilde sürdürmüşlerdir. Şehrimiz daha fazla firmasıyla listede yer alacak potansiyele sahiptir.  Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak; Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada daha fazla Türkiye için hep birlikte çabalayacağız. İş insanlarımızın çalışma azmi ile ülke ekonomimizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu sene listeye ilk defa giren BRN Yatak, Formal Alüminyum, Anadolu Boru ve Ceha Büro Mobilyaları başta olmak üzere sıralamada yer alan tüm firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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