KTO Başkanı'ndan 'Zafer' mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KTO BaşkanI Ömer Gülsoy, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden şanlı bir zafer olduğunu, yokluk içindeki bir milletin ordusuyla bütünleşerek tarih yazdığını söyledi.

Başkan Gülsoy mesajında şu ifadelere verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk milletinin yokluk ve yoksulluğa rağmen her ne şartta olursa olsun hiç kimsenin boyunduruğu altında yaşamadığının ve esarete asla boyun eğmeyeceğinin ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla bütünleştiği ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin sonucudur.

Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümünü bir kez daha gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu zafer, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesidir.

Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos’un arkasında da canlarını feda eden kahramanlarımız vardır.

Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, Millî Mücadeleyi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve daha ileriye taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur.

Aziz milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idrakinde, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Geçmişte olduğu gibi bugün de devletimizi ve milletimizi çeşitli planlarla, türlü hesaplarla bölmeye çalışan kirli odaklar emellerine asla ulaşamayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin yıl dönümünde bu şanlı tarihi bize armağan eden başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, geçmişten günümüze kadar al bayrağı rengini veren tüm şehitlerimizi, tüm gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı`nı en içten dileklerimle kutluyorum."