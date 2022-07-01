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KTO Başkanı'ndan üyelerine tebrik

GÜNDEM 01.07.2022, 08:10
KTO Başkanı'ndan üyelerine tebrik

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Kayseri’de Mayıs ayında gerçekleştirilen 305 milyon 538 bin dolarlık ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 22 arttığını belirten Başkan Gülsoy, “Türkiye ve Kayseri ekonomimiz ihracat öncülüğünde, büyümeye ve yükselmeye devam edecek. Bize düşen edindiğimiz bu kazanımları, katma değerli ihracatla süsleyerek sürdürülebilir bir şekilde yarınlara taşımaktır. Tüm ihracatçı üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Mayıs ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TÜİK verilerine göre 2021 yılı için Kayseri İhracat rakamları Mayıs Ayı 250 milyon 215 bin dolar iken 2022 yılı Mayıs ayında 305 milyon 538 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı aylık bazda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 22’dir. Kayseri ili olarak İthalatımız ise Mayıs ayında 154 milyon 482 bin dolar olmuştur. Artış oranı geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 10 oranında gerçekleşmiştir. 2022 yılı Mayıs döneminde 1'inci ihracat pazarımız Almanya, Irak, ABD, İsrail, İtalya, Birleşik Krallık, Romanya, Tunus, Polonya ve Belçika’dir.” İfadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini yapan Başkan Gülsoy, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun  belirlediği sektörlerden Demir ve Demir Dışı Metaller,      Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Elektrik ve Elektronik, Madencilik Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri,Otomotiv Endüstrisi,Hazırgiyim ve Konfeksiyon’da artış yaşanırken Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Kuru Meyve ve Mamulleri, Diğer Sanayi Ürünleri, Mücevher sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir.“ dedi.

“KAYSERİ’DE İLK 5 AYDA 1 MİLYAR 647 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPILDI”

Başkan Gülsoy, ihracattaki olumlu gidişatın yarınlarımıza umut olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünyada hakim olan ekonomik yapı; çatışmalar, insani trajediler, salgın, tedarik zincirindeki kırılmalar son olarak ta Rusya- Ukrayna savaşıyla kökünden sarsılmış durumda. Tüm dünyada en büyük sorun olan yüksek enflasyon maalesef sürüyor. Yüksek hammadde fiyatları, enerjideki artışlar ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor.  Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz ve şehrimiz ihracatta yükselişini sürdürüyor.  Üretim ve imalatta katma değerimizi artırarak ihracatta koymuş olduğumuz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. 2022 yılı için 4 milyar doları geçmeyi hedeflerken 2023 yılı için şehrimize 5 milyar dolarlık bir hedef koyduk. İnşallah hedeflerimizi yakalayacağız.

Bunu da mücadeleci ihracatçı üyelerimizin enseyi karartmadan önce ülkem, önce devletim diyerek çalışma azimlerinde  görüyoruz. Şehrimizde ilk 5 ayda ihracatımız 1 milyar 647 milyon dolara çıktı. İnanıyorum ki ülkemiz güçlü yatırımları, üretimi, ihracat rakamları ile tüm tedarik zinciri açısından büyüme ve kalkınmada öncü olmaya devam edecektir. Elde edilen bu başarı için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve onların çok değerli çalışanlarını can-ı gönülden kutluyorum.”

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