KSİAD'dan 'ara eleman' vurgusu

Kayapa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Kayapa’daki firmaları ziyaret etmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Söğünmez, Kayapa OSB'deki firmaları ziyaret etmeye devam ediyor. KSİAD yönetimi firmaların karşılaştıkları sorunları yerinde inceleyerek, görüş alışverişinde bulunurken, fabrikaların üretim bölümlerini de gezerek bilgi alıyor.

Firma ziyaretleri kapsamında Oksan Kauçuk, Gif Plastik, ve Ebend Makine firmalarının yöneticileriyle makamlarında bir araya gelen KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güler, dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Biz üreticiler, sanayiciler KSİAD gibi kuruluşlar çatısı altında birleşerek karşılaştığımız problemlere daha hızlı çözebiliriz. Tabii ki sadece firmaların yöneticileriyle değil aynı zaman bölgemizde çalışan, evine ekmek götüren çalışma arkadaşlarımıza yönelik de bazı sosyal etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Bowling turnuvasının ardından Kayapa’daki çalışanlarımızın eğlenebileceği, stres atacağı futbol turnuvamız da devam ediyor. Her geçen gün derneğimizin bünyesine katılan yeni üyelerle büyüyoruz” dedi.

“ÜRETİME DEVAM ETMELİYİZ”

Sanayide yaşanan ara eleman ve işçi eksikliği sorununa da değinen Başkan Ali Güler, “Tüm Türkiye’de ve genel anlamda dünyada bir ara eleman eksikliği yaşanıyor. Kayapa OSB’deki birçok fabrika bu sorunla uğraşıyor. Üretim kapasitesini artırmayı planlayan firmaların ilk karşılaştığı sorunların başında ara eleman geliyor. Moralinizi bozmayın, bunları hep birlikte aşacağız. Ham madde fiyatları ve tedariki hepimizin gündemindeki sorunlar. Bu sorunların üretme sevdanızı gölgelemesine izin vermeyin” diye konuştu.